Расчетом атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли управлять американцы

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В расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76 с украинскими пленными на борту, по предварительным данным, был смешанным, в него входили и украинцы, и американцы. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», - цитирует ТАСС своего собеседника.
Он также пояснил, что бойцов ВСУ обычно допускают только в качестве водителей или на транспортно-заряжающие машины. В настоящее время выясняется, кто конкретно входил в расчет ЗРК, из которого был поражен Ил-76.
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Элина Позднякова