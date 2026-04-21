Расчленивший студентку в Петербурге историк попросил отправить его на принудительные работы
Осужденный за убийство аспирантки историк Олег Соколов подал ходатайство о замене оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Соответствующая информация появилась в картотеке районного суда Санкт-Петербурга, пишет РЕН ТВ.
Это стало возможным, поскольку Соколов уже отбыл половину назначенного ему наказания — 12,5 лет колонии. Такой приговор историк получил в 2020 году.
В 2019 году 63-летнего доцента задержали после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки и пистолет. В квартире фигуранта нашли расчлененное тело его аспирантки Анастасии Ещенко. Выяснилось, что девушка пыталась разорвать отношения с агрессором.
Сам Соколов заявлял, что совершил убийство в состоянии «полного умопомрачения».