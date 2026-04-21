Иностранцев задержали на Урале с 12 блоками импортных сигарет

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Двое прибывших из Китая туристов попались таможенникам в екатеринбургском аэропорту с крупной партией сигарет.



Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в багаже каждого из мужчин обнаружили по шесть блоков табачных изделий. Путешественники заявили, что везли всё это для собственных нужд, однако их слова вызвали сомнения у сотрудников таможни.

В итоге на гостей страны завели административные дела. Пачки сигарет при этом конфисковали.

Ранее россиянку задержали таможенники при попытке вывоза старинной иконы в Египет.

Никита Кротов

