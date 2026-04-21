Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов прямо во время рейса на Пхукет
SHOT: Рейс на Пхукет экстренно вернулся во Внуково через 3 часа из-за трещины
Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из московского аэропорта Внуково на Пхукет, вынужденно прервал полет из-за трещины на лобовом стекле кабины пилотов.
Судно, на борту которого находились 334 пассажира, развернулось в районе Самарской области через 1,5 часа после вылета. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, сигнал бедствия не объявлялся.
Самолёт благополучно приземлился в аэропорту отправления. Спустя три часа туристов отправили к месту отдыха резервным бортом.
Ранее при взлёте из Внуково у самолёта Azur Air загорелся двигатель.
