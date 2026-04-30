В Ступине подросток попытался поджечь военторг
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подростка, подозреваемого в попытке поджога, задержали в Ступине сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из военторга, расположенного на проспекте Победы.
«Прибыв на место вызова, росгвардейцы выяснили, что несовершеннолетний, которого кто-то инструктировал по мобильной связи, зашёл в магазин с бутылкой бензина, разлил его в примерочной на футболку и попытался поджечь», — говорится в сообщении.Сотрудник Росгвардии оперативно задержали поджигателя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске по горячим следам поймали рецидивиста, который украл у подростка смартфон.