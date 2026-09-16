Раскрыли «убийство» женщины спустя 12 лет после ее исчезновения

16 сентября 2026, 16:16

NDTV: Индианку нашли живой через 12 лет после ее исчезновения под другим именем

Фото: istockphoto/undefined undefined

В индийском штате Бихар произошло событие, которое перевернуло ход многолетнего уголовного дела. Шакунталу Деви, официально считавшуюся убитой с 2014 года, обнаружили живой спустя 12 лет. Об этом сообщает NDTV.