Раскрыли «убийство» женщины спустя 12 лет после ее исчезновения
В индийском штате Бихар произошло событие, которое перевернуло ход многолетнего уголовного дела. Шакунталу Деви, официально считавшуюся убитой с 2014 года, обнаружили живой спустя 12 лет. Об этом сообщает NDTV.
По данным издания, женщина пропала в 2014 году. Ее брат обратился в полицию с заявлением, в котором утверждал, что сестра подвергалась издевательствам со стороны семьи мужа из-за приданого. Через несколько дней недалеко от деревни Кханда в канале нашли тело женщины. Брат Шакунталы опознал в погибшей свою сестру, после чего полиция возбудила дело об убийстве.
Главным обвиняемым по делу стал муж пропавшей — Арун Мехта. Кроме того, под арест попали и некоторые члены его семьи, которые годами участвовали в судебных разбирательствах.
Ситуация изменилась в сентябре 2026 года, когда полиция обнаружила Шакунталу Деви живой в соседнем штате Джаркханд. Как выяснилось, все эти годы она проживала там под именем Канти Деви вместе с мужчиной по имени Ратту Сингх.
Женщину доставили обратно в Бихар и представили суду. Теперь уже против нее самой расследуют дело по подозрению в мошенничестве, введении полиции в заблуждение и преступном сговоре. Ключевой вопрос для следствия при этом остается открытым: кому на самом деле принадлежало тело, найденное в канале в 2014 году.
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