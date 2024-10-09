Раскрыт мотив убийства 13-летней девочкой сводных сестёр в Тольятти

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Школьница, подозреваемая в убийстве сестёр в Тольятти, не хотела, чтобы мама жила с отчимом и мирилась с ним после многочисленных измен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 41-летняя Ирина не состояла в официальных браках с отцами своих пятерых дочек. Из первых отношений она ушла из-за того, что мужчина выпивал. А несколько лет назад она познакомилась с Юрием, от которого родила двоих детей.
Однако недавно Юрий и Ирина сильно поссорились из-за постоянных измен мужчины, после чего его выгнали из дома. Юрий неоднократно приходил, писал слова любви на асфальте и в итоге Ирина простила его. Однако из-за постоянных скандалов пару всё же вызвали на допрос.
По предварительной версии, 13-летняя подозреваемая в убийстве уговаривала маму не мириться с Юрием и уйти от него, но женщина всё же продолжила жить с мужчиной. Чтобы отомстить отчиму, девочка убила двоих его дочерей. Именно такую версию в настоящее время рассматривает следствие.
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Однако недавно Юрий и Ирина сильно поссорились из-за постоянных измен мужчины, после чего его выгнали из дома. Юрий неоднократно приходил, писал слова любви на асфальте и в итоге Ирина простила его. Однако из-за постоянных скандалов пару всё же вызвали на допрос.
По предварительной версии, 13-летняя подозреваемая в убийстве уговаривала маму не мириться с Юрием и уйти от него, но женщина всё же продолжила жить с мужчиной. Чтобы отомстить отчиму, девочка убила двоих его дочерей. Именно такую версию в настоящее время рассматривает следствие.
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Анастасия Чинкова