Тела двух застреленных мужчин обнаружили после пожара в квартире Петербурга
В Петербурге после пожара в квартире обнаружили тела двух мужчин, по предварительной версии, застреленных. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».
Отмечается, что в среду утром в доме на Кременчугской улице вспыхнула пятикомнатная квартира. Огонь охватил одну из комнат. На место происшествия оперативно прибыли три пожарные машины. Пожар быстро ликвидировали.
Однако при осмотре квартиры в ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тела двух мужчин. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, мужчин могли застрелить ещё до начала пожара.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следственные органы. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка всех версий произошедшего. Пожар и обнаружение тел связывают между собой, но причины возгорания и обстоятельства смерти мужчин пока остаются неясными.
