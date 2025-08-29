Раскрыта личность устроившего взрыв в жилом доме в Туле

29 августа 2025, 15:08

Взрыв в доме в Туле устроил ранее судимый сожитель пострадавшей

Фото: iStock/ovbelov

Гранату в жилом доме в Туле взорвал ранее судимый сожитель пострадавшей. Об этом сообщает НТВ.