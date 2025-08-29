Достижения.рф

Раскрыта личность устроившего взрыв в жилом доме в Туле

Взрыв в доме в Туле устроил ранее судимый сожитель пострадавшей
Гранату в жилом доме в Туле взорвал ранее судимый сожитель пострадавшей. Об этом сообщает НТВ.



Отмечается, что 23-летняя Елизавета сошлась с 34-летним уголовником Игорем М., которого ранее привлекали по статье УК РФ о приобретении и хранении наркотиков. Мужчина родом из Новомосковска Тульской области.

Что именно произошло в съёмной квартире, где они жили, выясняют следователи.

На данный момент известно, что мужчина применил боеприпас. В результате взрыва девушка получила множественные осколочные ранения ног, после чего была экстренно госпитализирована. Сам подрывник не пострадал.

Сейчас Игоря везут на допрос. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

