Взрыв прогремел в жилом доме в Туле
Неизвестный взорвал гранату в жилом доме в Туле
В жилом доме в Туле прогремел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату в многоэтажке на улице Кутузова.
В результате взрыва пострадала девушка, которая находилась неподалёку от эпицентра. С осколочными ранениями её доставили в одну из местных больниц.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
В настоящее время отсутствует информация о личности человека, активировавшего взрывное устройство, а также о его мотивах. Уточняются сведения о наличии других пострадавших.
Читайте также: