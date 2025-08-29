Достижения.рф

Взрыв прогремел в жилом доме в Туле

Неизвестный взорвал гранату в жилом доме в Туле
Фото: iStock/irontrybex

В жилом доме в Туле прогремел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату в многоэтажке на улице Кутузова.

В результате взрыва пострадала девушка, которая находилась неподалёку от эпицентра. С осколочными ранениями её доставили в одну из местных больниц.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время отсутствует информация о личности человека, активировавшего взрывное устройство, а также о его мотивах. Уточняются сведения о наличии других пострадавших.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0