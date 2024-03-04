Раскрыта основная цель атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

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В Петербурге украинские беспилотники собирались атаковать предприятие по разработке и сборке морских торпед, надводных дронов и прочего вооружения. Об этом сообщает Mash.
Напомним, 2 марта Санкт-Петербург атаковали украинские беспилотники. Один из них попал в жилой многоквартирный дом, расположенный на Пискаревском проспекте. Дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. Он врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.
Всего, по информации Mash, Петербург атаковали семь украинских дронов. Все они летели с востока на сверхмалой высоте. Беспилотник, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлёте к зданию. Его обломки нашли недалеко от предприятия. Завод входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Там разрабатывают торпеды, беспилотные катера и подлодки, а также различные системы обнаружения.
Остальные вражеские дроны были уничтожены в воздухе.
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Всего, по информации Mash, Петербург атаковали семь украинских дронов. Все они летели с востока на сверхмалой высоте. Беспилотник, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлёте к зданию. Его обломки нашли недалеко от предприятия. Завод входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Там разрабатывают торпеды, беспилотные катера и подлодки, а также различные системы обнаружения.
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Элина Позднякова