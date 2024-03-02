БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

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Дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Санкт-Петербурге, об этом сообщает телеграм-канал «112».
На место происшествия направлены экстренные службы. В настоящее время информации о пострадавших нет. По данным портала, сильные повреждения получили два дома.
Очевидцы сообщили, что перед тем, как дроны попали в здания, они услышали звук взрыва. Официальной информации в настоящее время нет, подробности утоняются.
Прежде губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении вражеских БПЛА над двумя селами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Очевидцы сообщили, что перед тем, как дроны попали в здания, они услышали звук взрыва. Официальной информации в настоящее время нет, подробности утоняются.
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Анастасия Хохлова