Раскрыта причина массового выброса карасей на берег курганского озера

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В Петуховском округе Курганской области зафиксировали массовую гибель карасей, которая вызвала обеспокоенность среди местных жителей и общественников. Выяснилось, что выброс рыбы мог произойти из-за сильного ветра и шторма на озере. Об этом сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева.
Коев объяснил, что быстрое оттаивание льда и шквальный ветер могли привести к перемещению ледяной массы и карасей к берегу.
Уточнялось, что впоследствии рыба может погибнуть. Ситуацию необходимо изучить дополнительно, чтобы не допустить дальнейшей потери рыбного запаса.
Рыбохозяйственная наука считает, что подобные случаи встречаются в природе. Подчеркивается, что описываемый водоем может располагаться не в Петуховском округе, как говорилось ранее.
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«Возможно, на водоеме был шторм. Эта вся ледовая масса сбивалась в одну сторону, рыба, раз она в вялом состоянии, естественно, этой всей массой следовала в том же направлении», — отметил начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.
Уточнялось, что впоследствии рыба может погибнуть. Ситуацию необходимо изучить дополнительно, чтобы не допустить дальнейшей потери рыбного запаса.
Рыбохозяйственная наука считает, что подобные случаи встречаются в природе. Подчеркивается, что описываемый водоем может располагаться не в Петуховском округе, как говорилось ранее.
«Мы попытаемся всю истину выяснить, насколько возможно. Через граждан, через охотников, рыбаков Петуховского округа. Наш водоем или нет. <…> Надо понимать, что это все таки природа, она вот бывает иногда и жестока», — поделился Алексей Коев.
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Ольга Енгалычева