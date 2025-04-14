В Бурятии у угостившихся жвачкой от незнакомцев детей не нашли наркотики в крови

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В Мухоршибирском районе Бурятии двое мальчиков, 6 и 5 лет, были госпитализированы после того, как неизвестные угостили их жевательной резинкой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ, в крови детей наркотических средств не обнаружено.
Инцидент произошел в понедельник утром, когда родители мальчиков обратились в полицию с сообщением о том, что их дети почувствовали себя плохо после угощения. Медицинские работники провели осмотр и направили детей на анализы и обследование.
Прокуратура сообщает, что жевательная резинка будет направлена на экспертизу для выяснения ее состава. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и работают над поиском возможных свидетелей.
Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые призывают родителей быть внимательными и осторожными в отношении того, что употребляют их дети.
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Прокуратура сообщает, что жевательная резинка будет направлена на экспертизу для выяснения ее состава. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и работают над поиском возможных свидетелей.
Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые призывают родителей быть внимательными и осторожными в отношении того, что употребляют их дети.
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Дарья Осипова