Раскрыта причина смертельного отравления четырех детей под Красноярском

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Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.
Отец семейства распылял дихлофос хаотичным образом, вещество покрыло практически поверхности в доме, сообщили «Известиям» в красноярском следственном комитете. Отмечается, что попадание инсектицидов на одежде и игрушках повлекли за собой смерть четырех детей.
В то же время биолог Михаил Воробьев в беседе с RT раскрыл, как правильно пользоваться инсектицидами. По его словам, нельзя пренебрегать инструкцией, указанной на баллончиках с веществом: надевать респиратор или маску во время работы, а после обязательно проветривать помещение.
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В то же время биолог Михаил Воробьев в беседе с RT раскрыл, как правильно пользоваться инсектицидами. По его словам, нельзя пренебрегать инструкцией, указанной на баллончиках с веществом: надевать респиратор или маску во время работы, а после обязательно проветривать помещение.
«Это бытовое средство, и поэтому, обрабатывая, мы невольно вдыхаем какое-то количество. Другое дело, что нельзя это делать долго и в высокой концентрации. Обработали комнату, попшикали, закрыли, ушли. Несколько вздохов сделали, это попало внутрь, но всё-таки это не та концентрация, которая может нанести колоссальный ущерб организму человека», — поделился эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев