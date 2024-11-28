В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа

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В Ленинском районе Саратова 11-месячный ребёнок случайно выпил жидкость для вейпа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.
«27 ноября 2024 года в 18:00 (17:00 по Москве) в медицинское учреждение доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — говорится в ведомстве.Ребенка срочно госпитализировали. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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