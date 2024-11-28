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В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа

Фото: istockphoto / Marija Stepanovic

Фото: istockphoto / Marija Stepanovic

В Ленинском районе Саратова 11-месячный ребёнок случайно выпил жидкость для вейпа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.
«27 ноября 2024 года в 18:00 (17:00 по Москве) в медицинское учреждение доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — говорится в ведомстве.
Ребенка срочно госпитализировали. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.



В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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#отравление
#ребёнок
#проверки
#следователи
#саратов
Женщина спасла тонувшего внука ценой своей жизни в Таиланде
28 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Женщина спасла тонувшего внука в Таиланде ценой собственной жизни, пишет The Thaiger. Уточняется, что все произошло в провинции Пхаттхалунг в минувший вторник, 26 ноября.
Чотика Промаксорн с внуком шли вдоль канала рядом с домом, фотографируя последствия паводка. В какой-то момент они, поскользнувшись, оказались в бурном потоке.

Отец ребенка услышал крики и бросился на помощь. Женщина спасла мальчика, успев отдать его мужчине, но ее саму накрыло водой. Промаксорн пока не обнаружили, сейчас ее поисками занимаются волонтеры и спасатели.

«Она была любящей бабушкой и всегда заботилась о внуке. Просто душераздирающая потеря», — рассказали журналистам соседи.

Ранее сообщалось, кого задержали в Екатеринбурге.

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#мир
#таиланд
#дети
#пенсионеры
#смерть
#новости
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В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту
28 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto / Diy1

Рейс из Таиланда экстренно приземлится в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту, который внешне напоминает взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «112».
Экипаж самолёта сообщил о странном предмете, похожем на бомбу, с прикреплённым пейджером в экстренные службы.

К аэропорту «Кольцово» уже прибыли представители правоохранительных органов, медицинских работников и пожарных.

На борту воздушного судна, которое прилетело из Бангкока, находятся 263 пассажира, из них 127 — дети.

Предположительно, самолёт должен приземлиться в Екатеринбурге в 19:45.

Информация о подозрительном предмете поступило в аэропорт на электронную почту. Экипаж ничего не нашел, но несмотря на это, все экстренные службы будут встречать самолёт.

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#аэропорт
#самолет
#взрывчатка
#бомба
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Задержанная банда в Екатеринбурге собиралась на разборки с гранатометом
28 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Задержанная группа мужчин в Екатеринбурге отправилась на «стрелку» с подствольным гранатометом, ружьем и пистолетами, пишет URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.
«Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — рассказал он.
Полковник добавил, что в операции участвовали сразу несколько ведомств. Злоумышленники хотели сбежать, но их задержали.

«Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — заключил собеседник.
Ранее стало известно об инциденте в подмосковном Егорьевске, где двухлетний мальчик вышел из детского сада без верхней одежды. Прохожие сообщили об этом в полицию, возбуждено уголовное дело.

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#мир
#россия
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#криминал
#новости
#полиция
#уголовное дело
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Двухлетний ребенок убежал без верхней одежды из детского сада в Подмосковье
28 ноября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мальчик в возрасте двух лет сбежал без верхней одежды из детского сада в подмосковном Егорьевске, сообщили в региональном Следственном комитете. Все случилось накануне, 27 ноября.
«Ранним утром малолетний мальчик, находясь в помещении детского сада г. Егорьевска без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды вышел на улицу», — пояснили в СК.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующие меры.

Ребенка увидели случайные прохожие и сообщили в полицию. Как отметили в прокуратуре, жизнь мальчика сейчас в безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье насмерть сбили женщину на мусоровозе.

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#мир
#россия
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#дети
#следственный комитет
#новости
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В Карелии карабин пробил голову подростку и вонзился в мозг
28 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto / bulentumut

В Сортавале произошел инцидент, в результате которого 13-летний подросток получил серьезную травму головы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Во время плавания в бассейне трос разделительной дорожки неожиданно разорвался, и металлический карабин ударил мальчика, пробив череп и повредив мозг. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели экстренную операцию под контролем врачей из республиканской больницы и Санкт-Петербурга. Они успешно извлекли карабин.

«После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова. Понятно, что состояние ребенка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребенок экстубирован, дышит сам», — рассказал Охлопков.
В настоящее время состояние подростка стабильно, он переведен в Петрозаводск и дышит самостоятельно.

Следственный комитет начал проверку по факту получения столь тяжелой травмы.

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Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в Павловском Посаде
28 ноября 2024, 16:17

Фото: iStock/Iulianna Est

Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Трагедия произошла на улице Кирова. Мусоровоз ехал по дворовой территории. По этой же дороге рядом шла 59-летняя местная жительница.

В какой-то момент водитель совершил наезд на женщину. Уточняется, что в результате полученных травм потерпевшая скончалась. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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#водитель
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В Перми автобус с людьми упал с моста на ж/д пути и загорелся
28 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/Iulianna Est

В Перми автобус с людьми упал с моста на железнодорожные пути, задел провода и полностью сгорел. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент с автобусом маршрута № 15 произошел в районе улицы Светлогорской. Согласно предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.

В результате произошедшего никто не пострадал. По информации МЧС России, к настоящему времени пассажирский автобус удалось потушить.

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Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
В Кемеровской области пропавшего школьника нашли за коробками в магазине
28 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/globalmoments

Пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Новый муж матери школьника полгода «воспитывал» его своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Побои были очень сильными, однажды мальчику пришлось самостоятельно зашивать себе порванную губу.

Вечером в воскресенье, 24 ноября Кирилл зашел в магазин и лёг за прилавком с молочной продукцией, между коробками. Ночами выходил, чтобы поесть и прятался обратно. Мать школьника подала заявление о пропаже только спустя сутки. Вскоре правоохранители нашли изуродованного ребенка и отправили в больницу.

Отчима, который зверски избивал парня, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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У капитана перевернувшегося с пассажирами судна в Баренцевом море прошли обыски
28 ноября 2024, 14:17

Фото: istockphoto/blinow61

Обыски прошли у капитана перевернувшегося накануне в Баренцевом море судна, сообщили в региональном СУ СК РФ. По информации следователей, судно опрокинулось у Териберки, пострадавших нет, людей, желающих посмотреть на китов, вовремя подобрали экипажи других судов.
У подозреваемого изъяли документацию и задержали. Свидетелей происшествия уже допросили. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта по делу об убийстве школьницы в Красноярском крае.

По версии следствия, злоумышленник в результате ссоры с отцом жертвы проник на территорию его домовладения. Потом он поссорился с 17-летней девушкой, кормившей животных, ударил ее поленом и изнасиловал.

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#мир
#россия
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#следственный комитет
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