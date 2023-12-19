Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера, умершего после боя в Первоуральске

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Причиной гибели 14-летнего боксёра из Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у подростка повредилась оболочка мозга и мягкие ткани черепа.
На поединке спортсмен пропустил несколько ударов. После серии ударов по телу молодой человек начал терять сознание и падать на канаты. Свидетели происходящего предположили, что проблема во внутренних органах. Но, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Отмечается, что на месте первенства не было дежурного наряда скорой помощи, только один врач. Кроме того, когда вызванная скорая помощь не смогла проехать к спортзалу, потому что ей не открывали шлагбаум.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.
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Алина Юрчак