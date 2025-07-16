Расстрел бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале попал на видео
В Махачкале двое неизвестных расстреляли бойца ММА Тимура Хизриева. Момент нападения попал на видео.
На кадрах видно, что злоумышленники напали на спортсмена со спины. Перед этим тот припарковался на своем автомобиле и вышел из него.
Как отмечает telegram-канал Mash, происшествие случилось на улице Даниялова. Неизвестные в масках выстрелили в Хизриева минимум пять раз. Сам спортсмен убежал от злоумышленников, оставив на месте инцидента свой рюкзак.
Стрелявшие скрылись на белой «Приоре», в которой их ждал третий сообщник. В городе введен план «Перехват».
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