Стало известно состояние бойца ММА Тимура Хизриева после расстрела
Состояние бойца ММА Тимура Хизриева после расстрела оценивается как стабильное
Состояние бойца ММА Тимура Хизриева после нападения в Махачкале оценивается как стабильное. Сейчас спортсмен находится на операции.
По информации telegram-канала Shot, у Хизриева зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди.
Напомним, что момент нападения на бойца попал на видео. На нем видно, как двое неизвестных со спины расстреляли спортсмена из оружия. Пострадавшему удалось убежать от злоумышленников. Последние скрылись на белой «Приоре», в которой их ждал третий сообщник. В Махачкале введен план «Перехват» для поимки преступников.
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