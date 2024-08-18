Раскрыта причина тревоги в Севастополе

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сыский разошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist со ссылкой на источники в Генштабе сообщает, что разногласия вызваны осторожным подходом СЫрского, в то время как украинский лидер желает максимальной активизации наступления.