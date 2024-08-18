Раскрыта причина тревоги в Севастополе

Фото: iStock/bpawesome
Запуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) ложных целей в направлении Крыма стал причиной сигнала тревоги в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что таким образом ВСУ прощупывают оборону полуострова.
16 августа мэр Севастополя сообщил, что отражена атака ВСУ на город. По его словам, разрушения отсутствуют. Позже Министерство обороны уточнило, что у берегов Крыма были нейтрализованы пять дрона и два беспилотных катера.
Читайте также:
Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте
В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект
В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников
«Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги!» – заявил Развожаев.
16 августа мэр Севастополя сообщил, что отражена атака ВСУ на город. По его словам, разрушения отсутствуют. Позже Министерство обороны уточнило, что у берегов Крыма были нейтрализованы пять дрона и два беспилотных катера.
Читайте также:
Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте
В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект
В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников
Александр Климов