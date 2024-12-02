Раскрыта причина задержание Пивоварова* в Узбекистан

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Российский журналист Алексей Пивоваров* (признанный Министерством по делам федерации России иностранным агентом) был задержан вместе со съемочной группой за работу в Узбекистане без сертификата. Об этом сообщило управление агентства информации и коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану в Telegram-канале.
«Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства», – заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что Пивоваров* и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова были задержаны в Нукусе после заявления местных жителей. В отчете утверждается, что силы безопасности конфисковали все изображения Каракалпакстана – суверенной республики Узбекистанв.
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* признан Минюстом РФ иноагентом
Александр Климов