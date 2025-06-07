Девятиклассник пытался пустить поезд под откос в Томской области
В попытке диверсии на железной дороге подозревают девятиклассника из Северска в Томской области. Как пишет Baza, 16-летний юноша пытался пустить под откос железнодорожный состав.
По информации СМИ, все произошло в период конец апреля-начало мая текущего года. Школьник скрутил гайки и болты на ж/д рельсах в районе улицы Славского. После подросток разобрал стыковую накладку, которая нужна для соединения рельсовых концов между собой.
К счастью, катастрофы удалось избежать, а усилия парня оказались напрасными. Против него сейчас открыто уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.
Два дня назад стало известно, что на поезде «Иволга 4.0» провели тестовую поездку до Сергиева Посада и назад. Об этом сообщали в Центральной ППК.
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