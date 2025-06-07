Девятиклассник пытался пустить поезд под откос в Томской области

07 июня 2025, 13:19

Девятиклассника из Северска подозревают в попытке диверсии на железной дороге

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

В попытке диверсии на железной дороге подозревают девятиклассника из Северска в Томской области. Как пишет Baza, 16-летний юноша пытался пустить под откос железнодорожный состав.