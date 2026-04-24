Стало известно о судьбе туристов, пропавших на горе в Бурятии после схода лавины
Спасатели нашли живыми троих туристов после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России нашли троих пострадавших на перевале «26-го партийного съезда». Лавина накрыла группу во время восхождения. Туристы получили травмы разной степени тяжести. Спасатели оперативно эвакуировали пострадавших с горы.
При обследовании района схода лавины спасатели обнаружили тело одного из членов группы. Специалисты продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. МЧС направило к месту трагедии дополнительные силы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Ранее под Волгоградом четверо рыбаков ушли в шторм на лодке и пропали.
Читайте также: