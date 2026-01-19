Раскрыта судьба пропавшей без вести в Саудовской Аравии актрисы

19 января 2026, 22:44

Актриса Нади Кесума скончалась от сердечного приступа в Саудовской Аравии

Фото: iStock/Motortion

Муж малайзийской актрисы Нади Кесумы, пропавшей в Саудовской Аравии, сообщил о ее смерти. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.