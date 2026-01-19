Раскрыта судьба пропавшей без вести в Саудовской Аравии актрисы
Актриса Нади Кесума скончалась от сердечного приступа в Саудовской Аравии
Муж малайзийской актрисы Нади Кесумы, пропавшей в Саудовской Аравии, сообщил о ее смерти. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.
По словам мужчины, его жена скончалась от сердечного приступа. Женщине стало плохо в международном аэропорту Джидды в день ее прибытия. Пострадавшая попала в больницу, но спасти ее не смогли.
Кесума числилась пропавшей без вести с 15 января. Власти Саудовской Аравии подтвердили, что она покинула территорию аэропорта, и до сих пор ее местонахождение было неизвестно.
Актриса летела в Париж в составе группы из 21 человека и должна была сделать пересадку в Лондоне.
