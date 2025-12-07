Раскрыта судьба пятилетнего мальчика, который сбежал из дома после ссоры с мамой
В Новокузнецке нашелся пропавший пятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Ребенок сбежал из дома после ссоры с мамой. Он взял с собой любимые игрушки, воду и хлеб, но оделся не по погоде. В таком виде он дошел до торгового центра, где его заметили прохожие. Обеспокоенные посетители вызвали полицию.
Прибывшие на место стражи порядка посадили замерзшего малыша в свой автомобиль, чтобы согреть. Мальчик не смог назвать точный адрес, но с интересом общался с полицейскими.
Тем временем в дежурную часть обратилась его мама. Женщина объяснила, что обнаружила пропажу сына спустя 10 минут после его ухода. Сейчас семья воссоединилась.
