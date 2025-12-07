Раскрыта судьба пятилетнего мальчика, который сбежал из дома после ссоры с мамой

07 декабря 2025, 10:23

В Новокузнецке полиция вернула домой ребенка, сбежавшего после ссоры с мамой

Фото: iStock/Irina_Geo

В Новокузнецке нашелся пропавший пятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.