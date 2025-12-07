Генконсульство отреагировало на смерть россиянки в Гонконге

07 декабря 2025, 08:40

Генконсульство РФ связалось с полицией насчет смерти россиянки в Гонконге

Фото: iStock/Yoyochow23

Генконсульство России в Гонконге поддерживает связь с полицией относительно гражданки РФ, скончавшейся в одном из местных отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.





По предварительным данным, на теле женщины не нашли следов насильственной смерти. В настоящее время точные обстоятельства и причина трагедии выясняются.

«Дипломаты связались с правоохранительными органами и получили от них официальный ответ, в котором сообщается о начале расследования», — сообщили в генконсульстве.