Генконсульство отреагировало на смерть россиянки в Гонконге

Генконсульство РФ связалось с полицией насчет смерти россиянки в Гонконге
Генконсульство России в Гонконге поддерживает связь с полицией относительно гражданки РФ, скончавшейся в одном из местных отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.



По предварительным данным, на теле женщины не нашли следов насильственной смерти. В настоящее время точные обстоятельства и причина трагедии выясняются.

«Дипломаты связались с правоохранительными органами и получили от них официальный ответ, в котором сообщается о начале расследования», — сообщили в генконсульстве.
Кроме того, там пытаются связаться с семьей погибшей. Напомним, 36-летняя российская туристка умерла в номере гостиницы Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Гостью без сознания 5 декабря обнаружил персонал, а медики констатировали ее смерть.
