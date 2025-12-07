Легковушка пробила ограждение и упала в Неву с набережной в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковушка пробила ограждение моста и упала в Неву. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, смертельная авария произошла 7 декабря около четырех часов утра на 21-й линии Васильевского острова. В этот момент в машине находились двое мужчин, один из пострадал, а другой погиб.
Для ликвидации последствий на место выезжали десять специалистов и две единицы техники. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и четверо пострадали в ДТП из-за снегопада под Новосибирском.
