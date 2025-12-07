Стало известно состояние отравившихся на танкере Swanlake россиян
Двое российских моряков, пострадавших на танкере Swanlake в Мраморном море, пришли в себя. Они остаются в больнице и проходят лечение в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Жена третьего члена экипажа, погибшего на судне, рассказала, что семья отравившихся звонила ей и сообщила об улучшении их самочувствия. По словам женщины, домой они пока не собираются — врачи все еще наблюдают за ними.
Расследование продолжается. Специалисты выяснили, что один из членов экипажа отравился, когда очищал резервуар танкера химическим средством. Двое других пострадали от тех же испарений, когда пытались его спасти. В резервуаре выявили высокие концентрации аммиака, сероводорода и органических летучих соединений. В связи с происшествием местная полиция задержала старшего помощника капитана.
Напомним, все произошло в конце ноября. Власти Стамбула заявили, что один из моряков скончался из-за отравления неизвестным веществом, еще двоих госпитализировали.
Читайте также: