Стало известно состояние отравившихся на танкере Swanlake россиян

07 декабря 2025, 09:01

Отравившиеся на танкере в Мраморном море российские моряки пришли в себя

Фото: iStock/peterscode

Двое российских моряков, пострадавших на танкере Swanlake в Мраморном море, пришли в себя. Они остаются в больнице и проходят лечение в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.