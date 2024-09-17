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Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане

Эксперт Чупрыгин: пейджеры в Ливане взорвали для остановки эскалации «Хезболлы»
17 сентября 2024, 22:34
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Цель массового подрыва пейджеров в Ливане — «охладить пыл» руководства «Хезболлы» и остановить эскалацию их работы против Израиля, заявил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, атаку через устройства связи организовали израильские спецслужбы.
Чупрыгин добавил, что спецслужбы Израиля — это «мастера использовать нестандартные решения», которые хотели таким образом «стабилизировать» политику «Хезболлы».
«Цель — охладить пыл руководства «Хезболлы», предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — пояснил востоковед.


Ранее сообщалось, что более 3000 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.

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#израиль
#взрыв
#ливан
#пострадавший
Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией
17 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/rancho_runner

Американский ударный дрон-разведчик MQ-9 «Reaper» опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над границей Сирии, летчик ВКС РФ смог предотвратить столкновение. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк. По его словам, «коалиция» такими действиями лишь обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — указано в заявлении.
Игнасюк отметил, что подобные случаи говорят о том, что «коалиция» создает опасные предпосылки авиационных катастроф.

Сообщается, что за прошедший день со стороны международной коалиции зафиксировали восемь нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Все они связаны с несогласованными с Россией полетами БПЛА.

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#рф
#сирия
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Акула отгрызла ногу немецкой туристке на Канарских островах, женщина погибла
Bild: при нападении акулы на Канарских островах погибла туристка из Германии
17 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/Steve Hinczynski

30-летняя туристка из Германии погибла при нападении акулы на Канарских островах, хищная рыба отгрызла ей ногу. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что путешественница погибла на борту вертолета спасателей.
«Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах», — говорится в статье.
По информации издания, все произошло недалеко от острова Гран-Канария, после нападения акулы женщина была еще жива, однако скончалась на борту спасательного вертолета, который должен был срочно доставить ее в больницу.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина потерял руку и ногу после нападения акулы, которая напала на него во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время пострадавший проходил службу в военно-морских силах Австралии.

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#женщина
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#операции
#акула
#германия
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«Неотличимо от терроризма»: Сноуден назвал одну из причин детонации пейджеров в Ливане
Сноуден: работа взрывных устройств могла спровоцировать детонацию пейджеров
17 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/Ivan Marjanovic

Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана, скорее всего, связана с работой встроенных взрывных устройств, а не хакерской атакой. Об этом экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден написал в соцсети Х.
Ранее во вторник стало известно о взрывах сотен пейджеров в Ливане. По последним данным, в результате этого происшествия погибли восемь человек, ещё более 2,8 тысяч ранены. Отмечается, что такими устройствами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.

Сноуден объяснил, что от взрыва нагретого аккумулятора можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев. А ситуация, которая произошла в Ливане, больше похожа на подрыв взрывного устройства. На это также указывает характер ранений пострадавших.

Экс-сотрудник американских спецслужб допустил, что за этим может стоять Израиль, и обвинил его в безрассудности методов, которые ничем не отличаются от терроризма.

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#ливан
#взрыв
#терроризм
#сша
#израиль
#происшествия
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SHOT: массовый взрыв пейджеров в Ливане мог произойти из-за рассылки сообщения
17 сентября 2024, 21:32

Фото: iStock/Dmitriy83

Массовые взрывы пейджеров в Ливане, из-за которых погибли 8 человек и около 3000 получили ранения, могли произойти из-за рассылки сообщения в закрытых каналах. Об этом со ссылкой на экспертов пишет телеграм-канал SHOT. Отмечается, что стоимость таких устройств 180 долларов, производятся они на Тайване.
По данным издания, взорвавшиеся пейджеры — это устройства модели Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы и программируемые вручную при помощи пароля.

Ранее сообщалось, что более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.

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#израиль
#человек
#оон
#взрыв
#ливан
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ООН обеспокоена массовыми взрывами пейджеров в Ливане
Представитель генсека ООН обеспокоен массовыми взрывами пейджеров в Ливане
17 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/Askolds

ООН знает о массовых взрывах пейджеров в Ливане и выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. По его словам, организация пока не получила исчерпывающую информацию о случившемся, но осуждает гибель мирных граждан.
«Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность», — заявил он.
Ранее сообщалось, что более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.

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#оон
#атака
#ливан
#взрыв
#пострадавший
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Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших при нападении в школе Челябинска
Троих пострадавших при нападении в школе Челябинска доставили в Москву
17 сентября 2024, 20:28

Фото: iStock/Askolds

Спецборт МЧС России доставил в Москву из Челябинска троих детей, пострадавших при нападении одноклассника в школе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ведомственный самолёт Ан-148 произвёл санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, которые нуждаются в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медцентров.

В полёте пострадавших детей сопровождали специалисты Минздрава России.

В ведомстве сообщили, что борт оснащён всем необходимым для госпитализации оборудованием, включая модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.

Во вторник стало известно, что в Челябинске школьник с молотком напал на своих одноклассников и учителей. В результате этого получили ранения три ученика и учитель химии. Двое пострадавших были направлены на операции, а ещё двое госпитализированы в спецотделения.

Неадекватного подростка поместили психоневрологическую больницу.

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Стало известно, что послужило причиной ЧП в челябинской школе

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#чп
#школьники
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Участниц группы Pussу Riot Борисову, Петрову, Буркот и Плетнер объявили в розыск
17 сентября 2024, 19:38

Фото: iStock/???? ??????

Четверых участниц группы Pussу Riot объявили в розыск в России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Отмечается, что Алину Петрову, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Диану Буркот разыскивают по уголовной статье.
«Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье», — приводят слова собеседника.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района столицы и экс-участницу панк-групы Pussy Riot Людмилу Штейн. За два года до этого Штейн была объявлена в федеральный розыск.

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Юрист Русяев объяснил заключение Пашаева под стражу

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#розыск
#мвд
#уголовное дело
#музыканты
#правонарушения
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Юрист Русяев объяснил заключение Пашаева под стражу
17 сентября 2024, 19:31

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Юрист Илья Русяев заявил, что заключение под стражу экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за предъявления ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере вызвано рисками оставления его на свободе.
К таким рискам специалист отнёс возможное оказание давление Пашаевым на свидетелей или иное воспрепятствование следствию по его делу.

«Это решение было обосновано тяжестью предъявленных обвинений и опасениями, что, находясь на свободе, Пашаев может попытаться оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать ходу расследования. Защита Пашаева пыталась добиться более мягкой меры пресечения, но адвокаты не убедили суд», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

А адвокат Александр Добровинский также дал свой комментарий по данной инциденту.

«Этот человек меня никак не интересует. Ни его судьба, ни его дело, ни в чем его обвиняют. Мы с ним живем в разных мирах», — ответил в беседе с «Вечерней Москвой» Добровинский.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

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#следственный комитет
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#защита
#меры
#рф
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Восемь человек погибли, около трёх тысяч ранены при детонации пейджеров в Ливане
Минздрав Ливана: 8 человек погибли, более 2,8 тыс ранены при детонации пейджеров
17 сентября 2024, 19:04

Фото: iStock/Foremniakowski

Более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции.
Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии.

Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что по указу Объяда были подготовлены к приёму большого числа пострадавших от взрывов все больницы в стране. Глава парламентской комиссии здравоохранения Ливана Биляль Абдаллах заявил, что страна была готова к войне, поэтому все медучреждения и врачи также готовы к тяжёлым ситуациям.

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