Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане

Массовые взрывы пейджеров в Ливане, из-за которых погибли 8 человек и около 3000 получили ранения, могли произойти из-за рассылки сообщения в закрытых каналах. Об этом со ссылкой на экспертов пишет телеграм-канал SHOT. Отмечается, что стоимость таких устройств 180 долларов, производятся они на Тайване.