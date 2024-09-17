Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане

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Цель массового подрыва пейджеров в Ливане — «охладить пыл» руководства «Хезболлы» и остановить эскалацию их работы против Израиля, заявил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, атаку через устройства связи организовали израильские спецслужбы.
Чупрыгин добавил, что спецслужбы Израиля — это «мастера использовать нестандартные решения», которые хотели таким образом «стабилизировать» политику «Хезболлы».
Ранее сообщалось, что более 3000 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.
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«Цель — охладить пыл руководства «Хезболлы», предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — пояснил востоковед.
Ранее сообщалось, что более 3000 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Ливанское национальное агентство NNA писало, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболла». Они им якобы необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации тысяч устройств.
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Данил Пономарев