Раскрыты детали дела об убийстве криптомошенника Романа Новака
В Санкт-Петербурге осудят мужчину, обвиняемого в убийстве криптомошенника Романа Новака и его жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 47-летний Юрий Шарыпов вместе с сообщниками совершили преступление 2 октября 2025 года. Они напали на супругов на вилле в ОАЭ. Бизнесмена обездвижили электрошокером и под пытками получили доступ к его криптокошелькам. После этого пару жестоко избили и убили, а тела вывезли в пустыню и закопали. Злоумышленники также похитили имущество погибших на сумму более 20 млн рублей.
При обыске квартиры фигуранта на улице Композиторов в Санкт-Петербурге силовики нашли 0,49 грамма кокаина. После этого ему предъявили обвинение в двойном убийстве, разбое и хранении наркотиков, а уголовное дело направили в суд. Расследование в отношении подельника Шарыпова продолжается, еще один предполагаемый соучастник умер в СИЗО.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что Новак с женой отправились на встречу с предполагаемыми инвесторами, однако вместо этого попали в руки преступников. Они попытались завладеть криптовалютой бизнесмена, но, по первоначальным данным, сделать этого не смогли.
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