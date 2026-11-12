Раскрыты детали дела об убийстве криптомошенника Романа Новака

12 ноября 2026, 11:28

В Петербурге осудят одного из убийц криптомошенника Новака и его жены

Фото: iStock/AMilkin

В Санкт-Петербурге осудят мужчину, обвиняемого в убийстве криптомошенника Романа Новака и его жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в своем телеграм-канале.