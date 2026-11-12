В Подмосковье трое грабителей связали пенсионерку простынями и угрожали утюгом
В Подмосковье трое грабителей связали 78-летнюю пенсионерку простынями и угрожали ей утюгом. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, все произошло ночью 6 ноября в деревне Новая Слобода под Щелково. Налетчики проникли в частный дом через окно, привязали пожилую хозяйку к кровати и начали требовать деньги и ценности, используя для устрашения нож и прижимая к ее животу холодный утюг. В ходе нападения злоумышленники вскрыли встроенный в стену сейф, откуда похитили золотые украшения и 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 1,1 млн рублей.
На следующий день полицейские задержали четверых подозреваемых — один из них числился в федеральном розыске. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двух мужчин, которыев вырвали из рук прохожего пакет с 7 миллионами рублей.
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