В Москве трэш-стример устроил тайную трансляцию секса для 1,5 тыс зрителей
Московский трэш-стример провел прямой эфир секса с девушкой для 1,5 тысячи зрителей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, 25-летний Дмитрий установил в спальне телефон и запустил трансляцию на YouTube. При этом его партнерша думала, что он снимает обычное видео. Когда разговор перешел к интимной части, молодой человек убрал камеру, однако звук оставил включенным, и аудитория продолжала следить за происходящим. О том, что личный момент стал публичным, девушка узнала только после близости и сразу обратилась в полицию.
Теперь парню грозит ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. На время следствия Люблинский суд запретил ему пользоваться средствами связи и интернетом. Отмечается, что проблемы с законом у стримера возникали и прежде. Так, в 2025 году Люберецкий суд приговорил его к полутора годам условно за получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.
Ранее похожая история развернулась в Тюмени: местный стример транслировал интимные видеочаты с девушками без их согласия.
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