Пытавшийся заехать в холл отеля «Москвы-Сити» попал под арест

12 ноября 2026, 10:31

Суд арестовал водителя, протаранившего вход в отель «Москвы-Сити»

Фото: iStock/Andrey Tishin

В Москве заключили под стражу Магомеда А., который на автомобиле снес стеклянные двери гостиницы в «Москве-Сити» и станцевал лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.