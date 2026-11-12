Пытавшийся заехать в холл отеля «Москвы-Сити» попал под арест
В Москве заключили под стражу Магомеда А., который на автомобиле снес стеклянные двери гостиницы в «Москве-Сити» и станцевал лезгинку. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.
Уточняется, что Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта до 9 января 2027 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК: «Хулиганство».
Напомним, 9 ноября в деловом центре на Пресненской набережной мужчина вступил в конфликт с охранником Novotel, который не пустил его в здание. Тогда злоумышленник сел за руль Lada Vesta и протаранил стеклянные двери и турникет, вышел из автомобиля и станцевал лезгинку, после чего скрылся, повредив шлагбаум.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону двое подростков на машине протаранили четыре автомобиля и скрылись.
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