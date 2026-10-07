Раскрыты детали дела об убийстве жены россиянином во время БДСМ-игры
42-летний сомелье из Красногорска, обвиняемый в убийстве 22-летней жены, заявил в суде, что не признает своей вины. Об этом сообщают телеграм-каналы.
На заседании мать погибшей описала зятя как человека, склонного к агрессии. По ее словам, он и раньше срывался на дочери из-за бытовых мелочей и подвергал насилию. Женщина потребовала пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, отметив, что после известия о смерти дочери не стало и ее собственной матери.
По версии следствия, все произошло в ночь на 11 января в Котельниках. Перед началом БДСМ-игр между супругами вспыхнула ссора, в пылу которой мужчина связал жене руки и ноги, надел наручники и вставил в рот кляп, время от времени перекрывая ей доступ воздуха. Когда девушка почувствовала себя плохо и упала с кровати, муж вынул кляп и накрыл ее лицо подушкой, перекрыв дыхание. От удушья несчастная погибла за неделю до своего 23-летия.
Защита ходатайствовала об освобождении обвиняемого из СИЗО, однако суд оставил его под стражей, продлив срок ареста еще на шесть месяцев.
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