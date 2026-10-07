Раскрыты детали дела об убийстве жены россиянином во время БДСМ-игры

07 октября 2026, 15:26

Сомелье из Красногорска не признал вину в убийстве жены во время БДСМ-игр

Фото: iStock/Moussa81

42-летний сомелье из Красногорска, обвиняемый в убийстве 22-летней жены, заявил в суде, что не признает своей вины. Об этом сообщают телеграм-каналы.