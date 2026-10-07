Пьяный пенсионер решил приготовить поесть и едва не сгорел

07 октября 2026, 14:52

Пенсионер из Саратова получил ожоги 40% тела из-за вспыхнувшей одежды на кухне

Фото: iStock/simpson33

67-летний житель Саратова обгорел из-за одежды, загоревшейся на нем во время приготовления еды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.