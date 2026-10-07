Пьяный пенсионер решил приготовить поесть и едва не сгорел
67-летний житель Саратова обгорел из-за одежды, загоревшейся на нем во время приготовления еды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Панфилова. Мужчина решил приготовить еду и включил конфорку — в этот момент из-за неосторожного обращения с огнем на нем загорелась одежда. Вскоре пострадавшего экстренно госпитализировали.
Местный портал «СарИнформ» со ссылкой на источник сообщил, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. У пожилого пациента диагностировали ожоги 40% поверхности тела. В частности, пострадали туловище, шея, рука и нога. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае 11-летний мальчик получил ожоги 45% тела после удара током на железной дороге.
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