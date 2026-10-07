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Смартфон загорелся в руках пассажира на борту самолета

Baza: Во время рейса Сургут — Краснодар у путешественника загорелся смартфон
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Смартфон загорелся в руках пассажира во время рейса Сургут — Краснодар авиакомпании Utair. Инцидент произошел примерно за час до посадки, сообщает Baza.



По данным издания, мужчина после возгорания бросил телефон на пол и попытался потушить его водой. Экипаж подал сигнал бедствия, однако бортпроводники быстро ликвидировали пламя с помощью огнетушителя.

Чтобы исключить повторное возгорание устройства, его поместили в специальный изолирующий контейнер. После этого сигнал бедствия отменили, и самолет продолжил полет в Краснодар.

Ранее летевший в Ирландию борт подал сигнал бедствия на высоте свыше десяти тысяч метров. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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