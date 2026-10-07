В столичной высотке произошло замыкание
РИА Новости: В высотке на Новом Арбате загорелся силовой кабель
Силовой кабель загорелся из-за короткого замыкания в административной высотке на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
По его словам, возгорание произошло в кабельном коробе здания по адресу: Новый Арбат, 36. Пламя распространилось на участке с 26-го по 29-й этаж.
Спасатели ликвидировали пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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