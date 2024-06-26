Водитель вылетевшей с парковки ТРЦ иномарки в Краснодаре мог менять имя

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Водитель иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ранее поменял имя. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. Он владел платным центром, оказывающим помощь в лечении различных зависимостей. С 2021 года у него был бизнес по ремонту авто.
Накануне автомобиль марки BMW, где находился бизнесмен и женщина с ребенком, вылетел с парковки третьего этажа ТРЦ. Все, кто был в салоне, скончались.
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства, заявила пресс-служба ведомства региона.
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Накануне автомобиль марки BMW, где находился бизнесмен и женщина с ребенком, вылетел с парковки третьего этажа ТРЦ. Все, кто был в салоне, скончались.
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства, заявила пресс-служба ведомства региона.
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Олег Дикий