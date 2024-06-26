Чужая беременная жена и проблемы с наркотиками: что на самом деле случилось в BMW, вылетевшем с парковки

25 июня СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как автомобиль BMW на полном ходу вылетает из окна многоуровневой парковки в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. В салоне авто находилась семья из трех человек, все погибли. О том, что стало причиной трагедии и о странных деталях в деле расскажет редакция «Радио 1».