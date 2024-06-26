Чужая беременная жена и проблемы с наркотиками: что на самом деле случилось в BMW, вылетевшем с парковки

Фото: IStock/Waynerd
25 июня СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как автомобиль BMW на полном ходу вылетает из окна многоуровневой парковки в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. В салоне авто находилась семья из трех человек, все погибли. О том, что стало причиной трагедии и о странных деталях в деле расскажет редакция «Радио 1».
BMW с семьей вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре
Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. В салоне находилась семья из трех человек: 37-летний мужчина, его супруга и 10-летний ребенок. Очевидцы произошедшего пытались реанимировать пострадавших, однако никого спасти не удалось.
Кем был водитель BMW
Погибший 37-летний Рафаэль Аракельян руководил реабилитационным центром «Высота», в котором проходят лечение зависимые от наркомании и алкоголизма. Однако подлинной информации о местоположении центра и его деятельности в общем доступе нет. По некоторым данным, Аракельян также владел гостевым домом.
Телеграм-канал «Kub Mash» сообщает, что предприниматель имел проблемы с деньгами, а по словам некоторых знакомых погибшего, он и вовсе страдал от наркотической зависимости.
Версии следствия
Изначально предполагалось, что водитель авто перепутал педали или не справился с управлением. Однако после изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения правоохранители разработали еще одну версию случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух и более лиц». На видеозаписи видно, как машина едет в сторону ограждения на полном ходу, следов торможения на парковке нет. Такие детали могут указывать на умышленные действия Аракельяна.
Предполагается, что мужчина мог поссориться со своей супругой и не совладать с эмоциями, сообщает телеграм-канал SHOT.
Примечательно, что автомобиль BMW предприниматель приобрел за месяц до трагедии.
СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП
Странные детали в деле
В юношестве погибший водитель BMW был Романом Бутенко, однако позже сменил свои данные. Новый паспорт был выдан на имя Рафаэля Аракельяна. Кроме того, журналистам «КП» удалось выяснить, что беременная женщина, находящаяся в момент трагедии в салоне BMW, не является женой Аракельяна.
Оказалось, что у погибшей был муж и сын, она занималась бизнесом и часто отдыхала за рубежом. Что именно могло связывать ее с предпринимателем в настоящее время не установлено.
Что говорили о погибшем Аракельяне знакомые
Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку.
Соседка погибшей семьи рассказала, что некоторое время супруги с сыном жили в Испании, но из-за финансовых проблем вернулись в Россию.
Читайте также:
Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие
Водитель вылетевшей с парковки ТРЦ иномарки в Краснодаре мог менять имя
«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске
Анастасия Хохлова