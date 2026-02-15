Раскрыты детали о напавшем на храм в Челябинске

15 февраля 2026, 14:02

МВД: напавший с ножом на храм в Челябинске состоял на учете у психиатра

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина, напавший с ножом на прихожан храма в Челябинске, по предварительным данным, состоит на учете у психиатра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.