Раскрыты детали о напавшем на храм в Челябинске
Мужчина, напавший с ножом на прихожан храма в Челябинске, по предварительным данным, состоит на учете у психиатра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску задержали подозреваемого. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, добавила Волк.
Трагедия случилась в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» сегодня утром, во время богослужения. Мужчина, вооружённый ножом, ворвался в храм и напал на двух женщин: сестру-послушницу и прихожанку.
Обе пострадавшие госпитализированы. Одной из них наложили повязку, а второй — провели операцию по зашиванию раны.
Читайте также: