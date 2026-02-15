Россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила

15 февраля 2026, 11:29

Во Владивостоке пенсионерку и ее дочь изрезали ножом

Фото: iStock/zoka74

Во Владивостоке 50-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Об этом информирует СУ СК России по региону.