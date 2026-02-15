Россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила
Во Владивостоке 50-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Об этом информирует СУ СК России по региону.
13 февраля в одной из квартир на Енисейской улице произошёл инцидент. Согласно информации следствия, пьяный мужчина напал с ножом на свою мать и старшую сестру. Обе женщины получили ранения. Пожилую женщину госпитализировали, но врачи не смогли её спасти.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следствие решает вопрос об аресте мужчины. Детали произошедшего устанавливаются.
