Грузовик сбил школьницу в Красноярском крае
Mash: в Красноярском крае грузовик сбил школьницу, она не выжила
В Красноярском крае 15-летнюю девушку сбил грузовик. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Трагедия случилась в Дудинке. Девочка шла вдоль гаражей, когда на нее наехал прицеп грузовика, водитель которого пытался выехать на дорогу.
В результате школьница скончалась. По предварительным данным, грузовик принадлежит частному предпринимателю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: