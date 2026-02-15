В Челябинске мужчина с ножом напал на храм
Baza: в Челябинске во время службы в храме мужчина с ножом ранил двух женщин
Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске — двое человек пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Мужчина, вооружённый ножом, ворвался в церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время утренней службы. Он нанес ранения сестре-послушнице и одной из прихожанок.
Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Одной из них наложили повязку, другой провели операцию по зашиванию раны. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
