В Челябинске мужчина с ножом напал на храм

15 февраля 2026, 11:52

Baza: в Челябинске во время службы в храме мужчина с ножом ранил двух женщин

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске — двое человек пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Baza.