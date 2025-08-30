Раскрыты детали расписки, подписанной Наговициной перед восхождением на пик Победы

30 августа 2025, 22:55

Наговицина взяла на себя ответственность за возможные риски при восхождении

Наталья Наговицина (Фото: Instagram* / @natalina_1022)

Перед началом восхождения на пик Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицына подписала документ, в котором сняла с туристической компании ответственность за возможные происшествия, если они произойдут не по вине организаторов.





Об этом сообщили «Известия», сославшись на копию расписки, оказавшуюся в распоряжении редакции.





«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе <...> Я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», – указано в документе.