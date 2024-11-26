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Женщина бросила мертвого младенца и его брата-близнеца у магазина в Таганроге

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Таганроге женщина бросила мёртвого младенца вместе с его братом-близнецом на пороге магазина разливного пива. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, прохожий помог женщине донести двух младенцев в переносках до магазина разливного пива. Мужчина поставил переноски на пол и ушел. Позже туда пришел отец детей. Он понял, что один ребенок мертв, а второй находится без сознания. В магазин сразу вызвали скорую помощь.

На теле одного младенца нашли трупные пятна, а также следы ушибов и ссадины на лице. Второй был без сознания. Предполагается, что мать избила детей находясь в состоянии алкогольного опьянения.



В субботу женщина отмечала день рождения с супругом и друзьями, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда муж с друзьями ушел на улицу, а она осталась с детьми. Женщину задержали.

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В Петербурге ФСБ задержала главу УМВД по Центральному району
26 ноября 2024, 12:02

Фото: iStock/ SeventyFour

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала начальника УМВД по Центральному району Дениса Данилевича, проинформировала «Фонтанка».
В квартире и кабинете полковника уже были проведены обыски. Возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи полагают, что Денис Данилевич сказал начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. При этом работы на 100 тысяч рублей были выполнены за средства Тимошенко. Ещё сотрудник полиции катался на катере по Неве за счет начальника ГАИ.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга пресекли связанный с интим-услугами бизнес. По информации правоохранительных органов, бизнес организовали петербуржец с сожительницей. На работу они позвали одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.

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В Ногинске 14-летняя школьница и ее мать остались дома и перестали отвечать на звонки: когда дверь вскрыли, увидели страшное
26 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/Tunatura

Страшная трагедия произошла в ночь с 16 на 17 ноября в подмосковном городе Ногинске. В квартире на улице 3-го Интернационала были обнаружены тела 39-летней женщины и ее 14-летней дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Семья на выходных ждала гостей


В воскресный день 17 ноября к Ирине и Вике Копачевым должен был приехать родственник. Но в квартиру он попасть не смог: дверь была закрыта изнутри, никто не реагировал на звонки и сообщения. Подозрительным родственнику показалось и то, что на стук в дверь не реагировала собака семьи, которая почти всегда была дома.

В это время муж погибшей женщины находился в рабочей командировке в другом городе. Ему-то и стал звонить обеспокоенный родственник. Когда глава семейства обратился в МЧС, квартира была вскрыта.

Живых в квартире не оказалось


Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сразу после того, как дверь квартиры открыли, оттуда вырвался резкий запах очень похожий на угарный газ. В прихожей без признаков жизни лежала немецкая овчарка семьи. Тела матери и дочери были обнаружены в комнате. Видимые признаки насильственной смерти у умерших отсутствовали. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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Жертв могло быть больше


Напомним, что угарный газ практически не имеет запаха и не является взрывоопасным, в отличие от природного газа. При отсутствии тяги в дымоходе или вентиляции, угарный газ может привести к серьёзным отравлениям. Даже в малых концентрациях он опасен: 0,1% в воздухе уже может вызвать симптомы отравления, а 0,5% приводит к потере сознания.

Фото: iStock/nicoletaionescu

В рамках следствия установлено, что члены семьи и раньше жаловались на недомогание. У Вики и Ирины случались частые головные боли и головокружения с тошнотой. Все эти симптомы тогда списывались на вирусы и усталость. Кроме того, в середине сентября газовая служба проверяла работу оборудования в квартире. Согласно документам, неисправностей не установлено. В квартире кроме матери с дочерью проживали еще отец и маленький сын. По счастливой случайности в ту ночь их не было дома.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура города Ногинска взяла дело на контроль.

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SHOT: Посадку загоревшегося в Анталье самолёта SSJ-100 выполнял опытный пилот
26 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/rebius

Самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.
В кабине также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, выполнявший роль наблюдателя, сообщает телеграм-канал SHOT. Несмотря на опытность Чернова, в настоящее время в качестве основной версии причины аварии называется его ошибка. Командир воздушного судна не успел среагировать на сдвиг борта ветром. В результате самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу, после чего загорелся. Отмечается, что данная версия не является окончательной.

Расследованием инцидента занимается турецкая сторона. Росавиация создала специальную комиссию, но её к расследованию на территории Турции пока не допускают. В настоящее время сотрудники агентства изучают документы в московском офисе компании «Азимут».

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#самолет
#пилот
#аварии
#документы
#росавиация
#компании
#сотрудники
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Daily Mail: Зубной врач потерял иглу от шприца во рту у пациента
26 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/simpson33

Поход к стоматологу закончился для 41-летнего британца Джо Вуллена необратимым повреждением лицевого нерва. Кроме того, ему пришлось перенести сложную операцию.
Необычную медицинскую историю рассказало издание Daily Mail. Мужчина всю жизнь панически боялся игл и уколов, поэтому с 13-летнего возраста не ходил к врачам, в том числе и к стоматологам. Однако у него так разболелся зуб, что визит к дантисту стал необходимостью. После осмотра врач сообщил Вуллену, что зуб вылечить не удастся, поэтому его следует удалить.

Перед процедурой британцу потребовалось сделать несколько инъекций обезболивающего. Тут-то и оправдались все его страхи перед иглами. Мужчина заметил, что врач и его ассистентка стали вести себя странно, так как потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента.

«Они не могли найти иглу и ковырялись у меня во рту. Это было похоже на то, как ветеринар помогает корове родить», — вспоминает Вуллен.

Оказалось, что врач так глубоко ввёл двухсантиметровую иглу, что она обломилась. Самостоятельно найти и извлечь её он не смог, поэтому направил пациента к челюстно-лицевому хирургу. Рентген показал, что игла застряла в задней части полости рта, рядом с челюстью. По словам британца, персонал больницы выстраивался в очередь, чтобы посмотреть рентгеновский снимок, так как ничего подобного им видеть ещё не доводилось.

Чтобы извлечь иглу и удалить зуб потребовалась сложная операция, в ходе которой на десне пациента и в ротовой полости пришлось сделать около ста надрезов. После хирургического вмешательства у Вуллена началось необратимое поражение лицевого нерва. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица, не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы, не замечая этого.

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#ветеринар
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На Урале 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер
26 ноября 2024, 09:48

Фото: iStock/Fedorovekb

В Пласте Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на собственный источник.
Мертвого младенца обнаружили 22 ноября. Оказалось, что девочку родила 16-летняя девушка, а после выбросила в мусорный контейнер. Новорожденную обнаружили уже мертвой. Пока неизвестно, сколько времени она там пролежала.

Девушка жила в общежитии Учебного городка в Пласте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Роженице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место в Москве, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.

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В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку
26 ноября 2024, 09:18

Фото: iStock/Fedorovekb

22-летнего приезжего из Новосибирска задержали в Московской области по подозрению в соучастии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дело началось с того, что 76-летней жительнице Власихи позвонил неизвестный. Он представился работником Центробанка и сказал, что преступник пытается перевести деньги с её счёта, и чтобы поймать его, надо следовать инструкциям, которые ей передадут от Госуслуг и полиции.

«Позже женщине позвонили указанные лица и сказали поехать в банк и снять 2 млн рублей, а потом передать их «государственному курьеру». Пенсионерка поехала в банк, но обналичить смогла только 538 тысяч рублей. Затем она догадалась, что её хотят обмануть, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Под контролем полицейских женщина передала деньги курьеру, и того задержали. Курьер рассказал, что нашёл эту работу через один мессенджеров. Согласно условиям «работодателя», он должен был забирать деньги по указанным адресам и передавать их другим людям, оставляя себе по 10 тысяч рублей.

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#полиция
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#мошенничество
#криминал
#мвд московской области
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Ребенок неудачно прыгнул и получил травму позвоночника в батутном центре
На Камчатке 12-летний мальчик получил травму позвоночника в батутном центре
26 ноября 2024, 04:11

Фото: iStock/Mariakray

На Камчатке Следственный комитет проводит проверку после инцидента в батутном центре Петропавловска-Камчатского, где 12-летний мальчик получил травму позвоночника. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.
Следственное управление подчеркнуло, что причины и возможные нарушения будут тщательно изучены.

По предварительным данным, происшествие случилось 22 ноября. Ребенок выполнял сальто на батуте, но неудачно приземлился, что привело к серьезной травме.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают показания очевидцев. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

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Узнали последнюю просьбу пилота самолета, разбившегося в Литве
Разбившийся под Вильнюсом самолет DHL перед крушением запрашивал ILS-посадку
26 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/rebius

Грузовой самолет компании DHL разбился в понедельник недалеко от аэропорта Вильнюса. Судно направлялось из Лейпцига. Аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, попавшая в распоряжение РИА Новости, свидетельствует, что экипаж запрашивал разрешение на заход по приборам с использованием системы ILS (курсо-глиссадная система).
«Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?», — спрашивал один из пилотов.
ILS — система, которая помогает самолету определять свое положение в пространстве и выполнять посадку, настраиваясь на частоты радиостанций курса и глиссады.

По данным литовской полиции, один из пилотов, гражданин Испании, погиб, а трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании — доставлены в больницы.

Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование, а глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта пока не исключается, хотя подтверждений этому нет. Причины крушения все еще выясняются.

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#компании
#расследование
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«Ветераны России» требуют наказать Ельцин Центр за выступление правнучки Хрущева
25 ноября 2024, 16:57

Фото: iStock/Elena Odareeva

Руководство Ельцин Центра следует привлечь к ответственности за выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, подобные лекции мало чем отличаются от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной.
«Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — высказался он в беседе с NEWS.ru.
Резяпов считает, что внутренние враги всегда помогают врагам внешним и, пока бойцы ВС РФ защищают Россию, такие, как Хрущева, хотят расчленить государство.

Как отмечается, движение написало обращения к генпрокурору России Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с призывом запретить мероприятие и проверить правнучку лидера СССР на предмет финансирования ВСУ.

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