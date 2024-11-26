Женщина бросила мертвого младенца и его брата-близнеца у магазина в Таганроге

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В Таганроге женщина бросила мёртвого младенца вместе с его братом-близнецом на пороге магазина разливного пива. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, прохожий помог женщине донести двух младенцев в переносках до магазина разливного пива. Мужчина поставил переноски на пол и ушел. Позже туда пришел отец детей. Он понял, что один ребенок мертв, а второй находится без сознания. В магазин сразу вызвали скорую помощь.
На теле одного младенца нашли трупные пятна, а также следы ушибов и ссадины на лице. Второй был без сознания. Предполагается, что мать избила детей находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В субботу женщина отмечала день рождения с супругом и друзьями, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда муж с друзьями ушел на улицу, а она осталась с детьми. Женщину задержали.
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На теле одного младенца нашли трупные пятна, а также следы ушибов и ссадины на лице. Второй был без сознания. Предполагается, что мать избила детей находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В субботу женщина отмечала день рождения с супругом и друзьями, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда муж с друзьями ушел на улицу, а она осталась с детьми. Женщину задержали.
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Элина Позднякова