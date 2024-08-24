Раскрыты личности поджигателей здания гарнизонного военного суда в Казани

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Здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли женщина и ее 13-летний сын. Об этом информирует Telegram-канал издания Baza.
Отмечается, что пожар начался на первом этаже. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, вскоре огонь потушили.
По данным Baza, мать и подросток были задержаны прохожими и доставлены в полицейский участок.
Напомним, пожар начался вечером 24 августа. По словам очевидцев, в гарнизонном военном суде на улице Дзержинского были слышны звон стекла и огня.
Ранее человек бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Карелии.
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По данным Baza, мать и подросток были задержаны прохожими и доставлены в полицейский участок.
Напомним, пожар начался вечером 24 августа. По словам очевидцев, в гарнизонном военном суде на улице Дзержинского были слышны звон стекла и огня.
Ранее человек бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Карелии.
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Александр Климов