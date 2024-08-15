За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержали мужчину в Москве

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За поджог автомобиля Росгвардии с сотрудниками внутри задержан мужчина в столице, сообщила пресс-служба столичного главка Следкома. Следствие считает, что задержанный 14 августа «поджег служебный автомобиль Росгвардии, понимая, что в нем находятся правоохранители».
«…Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. В результате происшествия пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Начато уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи сейчас работают с фигурантом, выясняя обстоятельства.
Ранее сообщалось, что екатеринбурженку Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии общего режима за госизмену.
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Никита Кротов