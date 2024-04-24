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Американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
По словам Хадсона, многие военные украинских группировок способны лишь убивать российских мирных жителей в ДНР и ЛНР, разрушать инфраструктуру и устраивать теракты. Он отметил, что ВСУ не могут вербовать в свои ряды военнослужащих, так как украинцы боятся, что их отправят на смерть, даже не обеспечив необходимым количеством оружия.
Американский аналитик заключил, что какими бы храбрыми не были украинские солдаты, «они все будут уничтожены ВС РФ и беспилотниками».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Американский аналитик заключил, что какими бы храбрыми не были украинские солдаты, «они все будут уничтожены ВС РФ и беспилотниками».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова