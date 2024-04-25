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Британский эксперт Александр Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube, что военные ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими солдатами.
По словам Меркуриса, оборона украинской армии все чаще терпит поражение, что является явным признаком печального положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Эксперт заметил, что украинцы стали регулярно дезертировать и отказываться выполнять приказы командования.
Меркурис выразил мнение, что уже ничто не поможет украинским войскам хоть как-то исправить происходящее.
Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
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Меркурис выразил мнение, что уже ничто не поможет украинским войскам хоть как-то исправить происходящее.
Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
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Екатерина Коршунова