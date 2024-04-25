Baza: Военнослужащих задержали за тройное убийство в зоне спецоперации

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Двое военнослужащих задержаны в Херсонской области, пишет Baza.
Задержанные признались в совершении поступлений. Тела их жертв начали находить накануне в селе Подо-Калиновка. Сначала обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и следами применения взрывчатки. Также вблизи неё нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты.
Через некоторое время замглавы ВГА Алешкинского района увидел обгоревшие тела мужчины и женщины. На место сразу вызвали силовиков.
По предварительным данным, убитыми оказались глава администрации села и военнослужащий. Также на месте убийства нашли гильзы от автомата Калашникова.
В ходе допроса задержанные рассказали еще о двух случаях убийства. На выезде из села Абрикосовка правоохранители нашли сожжённые тела мужчин и женщины с огнестрельными ранениями.
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Через некоторое время замглавы ВГА Алешкинского района увидел обгоревшие тела мужчины и женщины. На место сразу вызвали силовиков.
По предварительным данным, убитыми оказались глава администрации села и военнослужащий. Также на месте убийства нашли гильзы от автомата Калашникова.
В ходе допроса задержанные рассказали еще о двух случаях убийства. На выезде из села Абрикосовка правоохранители нашли сожжённые тела мужчин и женщины с огнестрельными ранениями.
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Алёна Самарева